Viral Video: આ બાળકે બધાનું દિલ જીતી લીધુ

દરેકના જીવનમાં એવો પડકારરૂપ સમય આવે છે જ્યારે તમે હિંમત હારી જાઓ છો. ઘણીવાર એવા વિચારો આવે કે એક માણસ શું કરી શકે. આમ જ વિચારીને ઘણા લોકો પરિસ્થિતિને અવગણીએ છીએ. પરંતુ ઘણીવાર એવા લોકોને આપણે જોઈએ છે જેમના જીવનમાં કુદરતે જ પડકાર આપ્યો છે તેમ છતાં તેઓ અડીખમ ઉભા છે. આવી જ એક વાત છે કે મણિપુરના એક છોકરાની.

#WATCH: Kunal Shrestha, a Class 4 student from Imphal plays football with a single limb. #Manipur



"My son was born without a limb. I vowed to never let him feel different from his peers. He never exhibited low esteem. He learned to ride a bicycle on his own", says Kunal’s mother pic.twitter.com/NTzyOWhX4e