મુખ્ય પ્રધાન કેજરીવાલે વિધાનસભામાં કૃષિ કાયદાની નકલ ફાડી

દિલ્હી વિધાનસભા (Delhi Assemble) સત્રમાં નવા કૃષિ કાયદાને લઇને મુખ્ય પ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલે (Arvind Kejriwal) મોદી સરકાર પર જોરદાર પ્રહાર કર્યા. આ દરમિયાન કેજરીવાલે કૃષિ કાયદાની કૉપી પણ ફાડી હતી.

What was the hurry to get Farm Laws passed in Parliament during pandemic? It has happened for 1st time that 3 laws were passed without voting in Rajya Sabha...I hereby tear 3 Farm laws in this assembly & appeal Centre not to become worst than Britishers: Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/zvc2Dx1w3E pic.twitter.com/rUOACIQwp3