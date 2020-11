BabaKaDhaba: બાબાએ તેનો વીડિયો વાયરલ કરનાર યુટ્યુબર ઉપર જ કેસ કર્યો

#BabaKaDhaba સોશ્યલ મીડિયામાં ખૂબ જ ફેમસ થયા હતા. દિલ્હીના માલવીયા નગરમાં એક નાનકડી કેબિનમાં ઢાબો ચલાવતા એક વૃદ્ધ દંપતિનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. જોકે આ બાબા ફરી એકવાર ઈન્ટરનેટમાં વાયરલ થયા છે.

આ વીડિયોને સ્વરા ભાસ્કર, રવિના ટંડન સહિતના સ્ટાર્સે શેર કર્યો અને અનેક લોકોએ પણ તેને શેર કર્યો. ક્રિકેટર અશ્વિન, આઈપીએલની દિલ્હી કૅપિટલ્સની ટીમ અને ઝૂમેટોએ પણ આ વીડિયો શૅર કર્યો હતો. આ શેરીંગ પછી આ વૃદ્ધ દંપતિનો ધંધો ધમધમવા લાગ્યો છે. 24 કલાકમાં જ આ વીડિયો એટલો વાયરલ થઈ ગયો કે લોકો તેની સહાય માટે લોકો તેના ઢાબા પર જમવા, નાસ્તો કરવા અને ભોજનનો ઓર્ડર આપવા પહોંચવા લાગ્યા.

Delhi: Kanta Prasad, owner of #BabaKaDhaba, files Police complaint against Gaurav Wasan -who first shot his video & posted it- for allegedly misappropriating funds raised to help his wife & him. He alleges cheating, mischief, criminal breach of trust, criminal conspiracy by Wasan pic.twitter.com/f1IGxwcB2e