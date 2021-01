મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત, 16 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે દેશભરમાં કોરોના રસીકરણ

દેશમાં કોરોના રસીકરણને લઈને મોદી સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે. વિશ્વભરમાં 16 જાન્યુઆરીથી રસીકરમ અભિયાન શરૂ થશે. આ સમય દરમિયાન સ્વાસ્થય કાર્યકર્તાઓ અને ફ્રન્ટલાઈન કર્મચારીઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. શરૂઆતમાં લગભગ 3 કરોડ લોકોને કોરોના રસી આપવામાં આવશે, જે નિશુલ્ક હશે. આ પછી 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોને રસી આપવાની યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે. પહેલા તબક્કામાં જે બાકી 27 કરોડ લોકોનું રસીકરણ થશે, એમનું રસીકરણ ત્યારબાદ શરૂ થશે.

Vaccination drive to kick off on 16th Jan, 2021. Priority will be given to the healthcare workers and the frontline workers, estimated to be around 3 cr, followed by those above 50 years and the under-50 population groups with co-morbidities numbering around 27 cr: Govt of India pic.twitter.com/M4CzcBzMqf