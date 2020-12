Coronavirus Update: ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રમાં નવા કરતા રિકવરી કેસમાં વધારો

છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં કોવિડ-19 પૉઝિટિવના નવા દૈનિક કેસમાં જેટલો વધારો થયો છે તેની સરખામણીએ રિકવરી થયેલા કેસમાં વધારો થયો છે.

Today, newly 4981 patients have been tested as positive in the state. Also newly 5111 patients have been cured today. Totally 1742191 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 73166. The patient recovery rate in the state is 93.45%.