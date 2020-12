Coronavirus Update: દેશમાં પૉઝિટિવ કેસ એક કરોડને પાર

ભારતમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણની શરૂઆતના 325 દિવસ બાદ પૉઝિટિવ કેસની સંખ્યા એક કરોડને પાર થઈ છે. આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા પ્રમાણે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 25,152 કોવિડ-19 પૉઝિટિવ કેસ આવતા કુલ કેસની સંખ્યા 1,00,04,599 થઈ છે. તેમ જ 347 દર્દીઓએ આ મહામારીથી પોતાનો જીવ ગુમાવતા દેશમાં કુલ મૃત્યુઆંક 1,45,136 થયો છે.

દેશમાં સૌથી વધુ કેસ ધરાવતો રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર (18.88 લાખ) છે, તે પછી કર્ણાટક (9.07 લાખ), આંધ્ર પ્રદેશ (8.77 લાખ), તામિલ નાડુ (8.04 લાખ), કેરળ (6.93 લાખ) અને દિલ્હી (6.14 લાખ)નો ક્રમ આવે છે.

મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 3994 નવા કોવિડ-19 પૉઝિટિવ કેસ આવ્યા છે. તેમ જ 4467 દર્દીઓ સાજા થતા રાજ્યમાં કુલ રિકવર થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા 17,78,722 પહોંચી છે, તેમ જ રિકવરી રેટ 94.17 ટકા છે. હાલ મહારાષ્ટ્રમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 60,352 છે.

ગુજરાતમાં કોરોનાનાં 1075 પોઝિટિવ કેસ આવ્યા છે. કુલ કેસોની સંખ્યા વધીને 2,33,263એ પહોંચી છે. જ્યારે રાજ્યમાં વધુ 9 દર્દીઓએ દમ તોડતા ગુજરાતમાં કૂલ મૃત્યુઆંક વધીને 4220એ પહોંચ્યો છે. જોકે 1155 લોકોએ છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાને મ્હાત આપી છે. જોકે ગુજરાતમાં સાજા થવાનો દર ધીરે ધીરે વધી રહ્યો છે અને 92.89 ટકાએ પહોંચ્યો છે. ત્યાં જ આજે રાજ્યમાં 54,757 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

છેલ્લા 24 કલાકમાં અમદાવાદ કોર્પોરેશન 221, સુરત કોર્પોરેશન 139, વડોદરા કોર્પોરેશન 108, રાજકોટ કોર્પોરેશન 86, વડોદરા 41, રાજકોટ 36, સુરત 34, મહેસાણા 33, સાબરકાંઠા 33, ગાંધીનગર 28, કચ્છ 25, પંચમહાલ 25, બનાસકાંઠા 23, દાહોદ 23, ગાંધીનગર કોર્પોરેશન 17, ખેડા 17, સુરેન્દ્રનગર 17, અમરેલી 14, જામનગર કોર્પોરેશન 14, ભાવનગર કોર્પોરેશન 13, ભરૂચ 12, નર્મદા 12, અમદાવાદ 11, જુનાગઢ કોર્પોરેશન 11, આણંદ 10, મહીસાગર 9, મોરબી 9, જુનાગઢ 8, જામનગર 7, પાટણ 7, અરવલ્લી 6, બોટાદ 6, દેવભૂમિ દ્વારકા 6, ગીર સોમનાથ 6, ભાવનગર 4, નવસારી 2, છોટા ઉદેપુર 1, પોરબાંદર 1, ડાંગ કેસ સામે આવ્યા છે.