Coronavirus Update: કુલ મૃત્યુઆંક 1.40 લાખને પાર

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોવિડ-19 પૉઝિટિવના 36,011 નવા કેસ સામે આવ્યા હોવાનું આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા દર્શાવે છે.

દેશમાં કોરોનાના કુલ કેસ 96,44,222એ પહોંચ્યા છે, જેમાંથી 4,03,248 એક્ટિવ કેસ છે અને બાકીના 91,00,792 દર્દીઓ રિકવર થયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 482 લોકોએ આ મહામારીથી જીવ ગુમાવતા કુલ મૃત્યુઆંક 1,40,182 થયા છે. 28 દિવસ બાદ દૈનિક નવા કેસ 50,000થી ઓછા આવ્યા છે.

Today, newly 4922 patients have been tested as positive in the state. Also newly 5834 patients have been cured today. Totally 1715884 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 82849. The patient recovery rate in the state is 92.88%. — Rajesh Tope (@rajeshtope11) December 5, 2020

મહારાષ્ટ્રના આરોગ્ય પ્રધાન રાજેશ ટોપેએ કહ્યું કે, મહારાષ્ટ્રમાં 4922 નવા કોવિડ-19 પૉઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે, તેમ જ છેલ્લા 24 કલાકમાં 5834 લોકો સાજા પણ થયા છે. રાજ્યમાં રિકવર થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા 17,15,884 છે, જ્યારે એક્ટિવ કેસ 82,849 છે. રાજ્યમાં રિકવરી રેટ 92.88 ટકા છે.

#Unite2FightCorona



India's Active Caseload further contracts to 4.03 Lakh after 138 days.



Active Cases presently consists of just 4.18% of Total Positive Cases.https://t.co/17ldvLnr4F pic.twitter.com/3XNlCbH2ma — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 6, 2020

ગુજરાતમાં કોવિડ-19ના કુલ કેસોની સંખ્યા વધીને 2,17,333એ પહોંચી છે. જ્યારે રાજ્યમાં વધુ 15 દર્દીઓએ દમ તોડતા ગુજરાતમાં કૂલ મૃત્યુઆંક વધીને 4064એ પહોંચ્યો છે. જ્યારે 1535 લોકોએ છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાને મ્હાત આપી છે. જોકે ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ 91.28 ટકાએ પહોંચ્યો છે. રાજ્યમાં 69,668 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચોઃ કોરોના વેક્સિનનો ટ્રાયલ ડોઝ લેનાર હરિયાણાના પ્રધાનને કોવિડ

#Unite2FightCorona



New Cases per million population in India in the last week (186) one of the lowest in the world. pic.twitter.com/omWjDG5u4P — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 6, 2020

આરોગ્ય વિભાગે આપેલા આંકડા મુજબ છેલ્લા 24 કલાકમાં સારવાર હેઠળના 15 દર્દીઓના મોત થયા છે. જેમા સૌથી વધુ અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાં 9 લોકોને કોરોના ભરખી ગયો છે ત્યાં જ સુરત કોર્પોરેશન 2, રાજકોટ 2, અરવલ્લી 1, રાજકોટ કોર્પોરેશન 1 વ્યક્તિએ દમ તોડયો હતો.