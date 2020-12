Coronavirus Update: છેલ્લા 24 કલાકમાં 355 દર્દીઓના મોત

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોવિડ-19 પૉઝિટિવના 24,010 નવા કેસ સામે આવ્યા છે, તેમ જ 355 દર્દીઓએ આ મહામારીથી જીવ ગુમાવ્યો છે. આ મહામારીમાંથી સાજા થવાનો દર એટલે કે રિકવરી રેટ 95 ટકાથી પણ વધુ થયો છે.

આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા દર્શાવે છે કે, કુલ કેસ 99,56,557 અને મૃત્યુઆંક 1,44,451એ પહોંચ્યો છે. દેશમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 33,22,366 છે, જે કુલ કેસના 3.24 ટકા છે.

મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 4304 નવા પૉઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે, તેમ જ 4678 દર્દીઓ રિકવર પણ થયા છે. રાજ્યમાં રિકવર થયેલા કુલ કેસની સંખ્યા 17,69,897 છે. મહારાષ્ટ્રમાં હાલ એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 61,454 છે. તેમ જ એક સકારાત્મક સમાચાર એ છે કે રાજ્યનો રિકવરી રેટ વધીને 94.1 ટકાએ પહોંચ્યો છે.

