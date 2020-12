Coronavirus Update: છેલ્લા 24 કલાકમાં 23,950 નવા પૉઝિટિવ કેસ

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોવિડ-19 પૉઝિટિવના 23,950 નવા કેસ સામે આવ્યા છે. દેશમાં કુલ કેસની સંખ્યા 1,00,99,066 થઈ છે. તેમ જ છેલ્લા 24 કલાકમાં 26,895 દર્દીઓ રિકવર પણ થયા છે.

આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા દર્શાવે છે કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં 333 દર્દીઓએ આ મહામારીથી પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. દેશમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 1,89,240 થઈ છે.

#Unite2FightCorona



India’s tests per million population (TPM) are 1,19,035.



23 States/UTs have better tests per million than the national average. pic.twitter.com/JjJidx0CgJ — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 23, 2020

મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 3106 નવા કોવિડ-19 પૉઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે, બીજી બાજુ રાજ્યમાં 4122 દર્દીઓ સાજા પણ થયા છે. અત્યારસુધીમાં મહારાષ્ટ્રમાં 17,94,080 દર્દીઓ આ મહામારીથી રિકવર થયા છે. રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા હાલ 58,376 છે, તેમ જ રિકવરી રેટ મહારાષ્ટ્રમાં 94.3 ટકા છે.

Today, newly 3106 patients have been tested as positive in the state. Also newly 4122 patients have been cured today. Totally 1794080 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 58376. The patient recovery rate in the state is 94.3%. — Rajesh Tope (@rajeshtope11) December 22, 2020

ગુજરાતમાં કોરોનાનો વેગ થોડો ધીમો પડ્યો હોય એમ જણાય છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ સૌથી ઓછા કોરોનાના કેસ ગુજરાતમાં નોંધાયા છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન કોરોના વાયરસના નવા 988 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યભરમાં 54587 કોવિડ 19ના ટેસ્ટ થયા હતા.

#Unite2FightCorona



Total Recoveries stand at 9,663,382.



The Recovery Rate has also increased to 95.69%.



26,895 new recoveries were registered during the last 24 hours.



75.87% of the new recovered cases are observed to be concentrated in 10 States/UTs. pic.twitter.com/uMZWNPZtPu — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 23, 2020

ગુજરાતમાં 24 કલાકમાં ગુજરાતના તમામ શહેરોમાંથી 1209 દર્દી સ્વ્સ્થ થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે અને 7 દર્દીના સારવાર દરમિયાન મોત થયા છે. નવા કેસ સાથે રાજ્યના કુલ કેસનો આંકડો 237247 થયો છે. રાજ્યમાં હાલ એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 11397 છે. જેમાંથી વેન્ટીલેટરી કેર પર 64 દર્દીઓ છે. જ્યારે 11333 દર્દીની હાલ સ્ટેબલ છે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં સારવાર બાદ સ્વસ્થ થનાર દર્દીની કુલ સંખ્યા 221602 છે. જ્યારે કુલ મૃત્યુઆંક 4248 પર પહોંચ્યો છે.