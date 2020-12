Coronavirus Update: છેલ્લા 24 કલાકમાં 22,890 નવા પૉઝિટિવ કેસ

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 22,890 નવા પૉઝિટિવ કેસ આવતા દેશમાં કુલ કેસની સંખ્યા 99.79 લાખથી પણ વધુ થયા છે. ગુરુવારની સરખામણીએ નવા કેસના વધારામાં 4.6 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

તેમ જ 338 દર્દીઓએ આ મહામારીથી જીવ ગુમાવતા દેશમાં કુલ મૃત્યુઆંક 1,44,789 પહોંચ્યા હોવાનું આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા દર્શાવે છે. બીજી બાજુ છેલ્લા 24 કલાકમાં 31,087 દર્દીઓ સાજા થતા દેશમાં રિકવર થયેલા કેસની સંખ્યા 95 લાખને પાર થયા છે.

#CoronaVirusUpdates:



State-wise details of Total Confirmed #COVID19 cases

(till 18 December, 2020, 8 AM)



➡️States with 1-30000 confirmed cases

➡️States with 30001-250000 confirmed cases

➡️States with 250000+ confirmed cases

➡️Total no. of confirmed cases so far pic.twitter.com/QJAcULvlBR — #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) December 18, 2020

દેશના સૌથી વધુ કેસ ધરાવતા મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 3880 નવા કોવિડ-19 પૉઝિટિવ કેસ આવ્યા છે. તેમ જ 4358 દર્દીઓ રિકવર પણ થયા છે. આમ રાજ્યમાં કુલ 17,74,255 દર્દીઓ સાજા થયા છે. મહારાષ્ટ્રમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 60,905 છે અને રિકવરી રેટ 94.14 ટકા છે.

Today, newly 3880 patients have been tested as positive in the state. Also newly 4358 patients have been cured today. Totally 1774255 patients are cured & discharged from the hospitals. Total Active patients are 60905. The patient recovery rate in the state is 94.14%. — Rajesh Tope (@rajeshtope11) December 17, 2020

ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના છેલ્લા 24 કલાકમાં 1115 નવા કેસ નોંધાયા છે. જેની સામે 1305 દર્દીઓ સાજા થયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં કોવિડ-19ના કારણે 08 દર્દીના મોત થયા છે. રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુઆંક 4211 પર પહોંચી ગયો છે. ગુજરાતમાં આજ દિવસ સુધીમાં કુલ 2,15,528 લોકોને સાજા થતા રજા આપવામા આવી છે.

#Unite2FightCorona



76.43% of the new cases are from 10 States and UTs.



Kerala continues to report the highest daily new cases at 4,969. It is followed by West Bengal and Chhattisgarh with 2,245 and 1,584 new cases, respectively. pic.twitter.com/RnbCzmnZxv — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 18, 2020

નોંધાયેલા 1115 પોઝિટિવ કેસમાંથી અમદાવાદ શહેરમાં 224, અમદાવાદ જિલ્લામાં 08, સુરત શહેરમાં 138, સુરત જિલ્લામાં 31, વડોદરા શહેરમાં 103, વડોદરા જિલ્લામાં 41, રાજકોટ શહેરમાં 101, રાજકોટ જિલ્લામાં 28 કોરોનાના કેસ નોંધાયા છે.

#Unite2FightCorona



Daily deaths in India are on a sustained decline.



Less than 500 daily deaths have been registered since the last 13 days. pic.twitter.com/vnzcSex3nj — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 18, 2020

રાજ્યમાં નોંધાયેલા કુલ કેસોમાંથી હાલ 65 લોકો વેન્ટિલેટર પર છે. જ્યારે 12,384 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે. અત્યાર સુધીમાં 2,15,528 દર્દીઓ કોરોનાને મ્હાત આપી ચુક્યા છે. રાજ્યમાં મૃતકોનો આંકડો 4211 થયો છે. રાજ્યમાં રિકવરી રેટ 92.82 ટકા છે.