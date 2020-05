શ્રમિક ટ્રેન બિહાર જતી હોવાના સમાચાર મળતા જ બાન્દ્રા ટર્મિનસે મજૂરોના ટોળે ટોળા ભેગા થયા

આજે સવારે બાન્દ્રા સ્ટેશનથી બિહાર જવા માટે વિશેષ શ્રમિક ટ્રેન રવાના થવાના સમાચાર મળતા જ બાન્દ્રા ટર્મિનસની બહાર જોતજોતામાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસી મજૂરો એકઠા થયા હતા. પશ્ચિમ રેલવેના સુત્રોએ આપેલી માહિતિ મુજબ, બાન્દ્રા ટર્મિનસ પાસે લગભગ 2,000 કરતા વધુ લોકો ભેગા થયા હતા. પરંતુ તેમાંથી ફક્ત 1,700 પ્રવાસીઓએ જ નોંધણી કરાવી હોવાથી તેઓને પ્રવાસની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી.

Over 2000 migrant labourers gathered at Bandra Terminus to board the #ShramikSpecialTrain on Tuesday morning. Only around 1200 who had registered were allowed to board the train and the rest were dispersed from the station.



