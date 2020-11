ભારતમાં કોરોનાના કેસ 92 લાખને પાર, ગુજરાતમાં લેવાઈ રહ્યા છે કડક પગલા

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 44,376 નવા કેસ આવતા કુલ આંકડો 92,22,216ને પાર થયા હોવાનું આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા દર્શાવે છે. તેમ જ 481 દર્દીઓના મૃત્યુ થતા કુલ મૃત્યુઆંક 1,34,699 થયો છે, બીજી બાજુ રિકવરી થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા પણ વધીને 86.42 લાખ થતા રિકવરી રેટ 93.72 ટકાએ પહોંચ્યો છે.

74.22% of the 481 case fatalities reported in the past 24 hours are concentrated in Ten States/UTs. Delhi with 109 deaths reported the maximum number of new fatalities. West Bengal saw a fatality count of 49 followed by Uttar Pradesh with 33 deaths. pic.twitter.com/gurRObF93A

મુંબઈમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 939 નવા કોવિડ-19 પૉઝિટિવ કેસ સામે આવતા શહેરમાં કુલ સંખ્યા 2,77,446 થઈ છે. તેમ જ ગઈ કાલે 19 લોકોએ આ મહામારીથી પોતાનો જીવ ગુમાવતા કુલ મૃત્યુઆંક શહેરમાં 10,706એ પહોંચ્યો છે. મુંબઈમાં કાલે 404 દર્દીઓ હૉસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ પણ થયા હતા. મહારાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો 5,439 નવા પૉઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે અને 30 લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. આમ રાજ્યમાં કુલ દર્દીઓની સંખ્યા 17,89,800 અને મૃત્યુઆંક 46,683 છે.

Today,newly 5439 patients have been tested as positive in the state. Also newly 4086 patients have been cured today. Totally 1658879 patients are cured & discharged from the hospitals Total Active patients are 83221. The patient recovery rate in the state is 92.79%.