Coronavirus Effects: આ વર્ષે લાલબાગચા રાજાની મૂર્તિની સ્થાપના નહીં થાય

કોરોના વાયરસ (COVID-19) મહામારીની અસર દરેક ક્ષેત્ર પર પડી રહી છે અને ઉત્સવોની ઉજવણી પણ તેમાંથી બાકાત નથી. કોરોનાની અસર મુંબઈના પ્રિય ઉત્સવ ગણેશોત્સવ પર પણ જોવા મળી રહી છે. કોરોનાને લીધે શહેરના સૌથી લોકપ્રિય અને માનીતા 'લાલાબાગચા રાજા'ના આ વર્ષે ભક્તો દર્શન નહીં કરી શકે. મહામારીની પાર્શ્વભૂમિ પર આ વર્ષે ગણેશોત્સવ ન ઉજવવાનો નિર્ણય લાલાબાગચા રાજા સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ મંડળે લીધો છે. ગણેશોત્સવની ઉજવણી કરવાને બદલે મંડળ 11 દિવસ સુધી રક્તદાન અને પ્લાઝમા થૅરેપીની શિબિરનું આયોજન કરશે. લાલબાગચા રાજાના ઈતિહાસમાં આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે ભગવાન ગણેશની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં નહીં આવે.

લાલાબાગચા રાજા સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ મંડળના સેક્રેટરી સુધિર સાલ્વીએ કહ્યું હતું કે, ધુમધામથી ગણેશોત્સવની ઉજવણી કરવાને બદલે આ વર્ષે મંડળ મુખ્ય પ્રધાન રિલિફ ફંડમાં દાન કરશે. તે સિવાય સરહદ પર દેશની સુરક્ષા માટે શહીદ થનારા જવાનોના પરિવારનું સન્માન કરવામાં આવશે. ગણેશોત્સવની ઉજવણીને બદલે અગિયાર દિવસ તે જ સ્થળે રક્તદાન અને પ્લાઝમા થૅરેપીની શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવશે. લાલબાગચા રાજાના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર એવું બનશે કે લાલબાગચા રાજાની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં નહીં આવે.

