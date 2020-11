Coronavirus Update: પૉઝિટિવ કેસની સંખ્યા 93.50 લાખની પાર

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોવિડ-19 પૉઝિટિવના 41,322 નવા કેસ આવતા કુલ આંકડો 93,51,110 થયો છે. તેમ જ 485 લોકોનું મૃત્યુ થતા કુલ મૃત્યુઆંક 1,36,200એ પહોંચ્યો છે. જ્યારે દેશમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 4,54,940 હોવાનું આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા દર્શાવે છે.

બીજી બાજુ છેલ્લા 24 કલાકમાં 41,452 દર્દીઓ સાજા પણ થતા રિકવર થયેલા કેસની સંખ્યા 87,59,969 થઈ છે. કેન્દ્ર સરકારે શુક્રવારે સુપ્રિમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, 10 રાજ્યોમાં 77 ટકા એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી મહારાષ્ટ્ર અને કેરળમાં 33 ટકા છે.

Today,newly 6185 patients have been tested as positive in the state. Also newly 4089 patients have been cured today. Totally 1672627 patients are cured & discharged from the hospitals Total Active patients are 87969. The patient recovery rate in the state is 92.48%. — Rajesh Tope (@rajeshtope11) November 27, 2020

મહારાષ્ટ્રમાં કોવિડ-19 પૉઝિટિવના 6185 નવા કેસ સામે આવ્યા છે, જ્યારે 4089 રિકવર પણ થયા હતા. રાજ્યમાં કુલ કેસ 18,08,550 થયો છે, જેમાં એક્ટિવ કેસ 87,969 છે. આ મહામારીથી રિકવર થનારા દર્દીઓ 16,72,627 થતા રિકવરી રેટ 92.48 ટકા થયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 85 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા.

Delhi with 98 deaths reported the maximum new fatalities. Maharashtra saw a fatality count of 85 followed by West Bengal with 46 deaths.

મુંબઈ શહેરમાં 1074 નવા કેસ અને 17 મૃત્યુ થતા કુલ આંકડો અનુક્રમે 2,80,818 અને 10,757 છે. શહેરમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 14,185 છે.

ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1607 નવા કેસ સામે આવ્યા છે. જે સાથે રાજ્યમાં કુલ દર્દીઓનો આંક 205116 ઉપર પહોચ્યો છે. જયારે 16 દર્દીના મોત થયા છે. જે સાથે રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુઆંક 3922 પર પહોંચ્યો છે. તો સાથે 1,388 દર્દી કોરોનાને હરાવીને ઘરે પરત ફર્યા છે.

અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં ત્રણવાર 1500થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. જેમાં સૌપ્રથમવાર 21 નવેમ્બરે 1515 કેસ નોંધાયા હતા. ત્યાર બાદ 24 નવેમ્બરે 1510 અને 25મી નવેમ્બરના રોજ 1540 અને 26 નવેમ્બરે 1560 કેસ નોંધાયા અને 27 નવેમ્બરે તો 1600નો આંક વટાવીને 1607 કેસ નોંધાયા છે.