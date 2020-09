મોટો મગર સ્ટોરેજ હાઉસમાં હોવાની ફરિયાદ આવી પણ જોયું તો...

ફ્લોરીડામાં મગર દેખાવો કોઈ અસામાન્ય વાત નથી. અમેરિકાના દરેક સ્થળે ગોલ્ફ કોર્સથી લઈને સ્વિપિંગ પુલ્સમાં મગર જોવા મળે છે. આથી જ્યારે પોલીસને ફરિયાદ મળી કે એક મગર સ્ટોરેજ હાઉસમાં આવ્યો છે તે પોલીસને એમ કે કોઈ મોટો મગર હશે. પરંતુ તે સ્થળે પોલીસ પહોંચી તો ત્યાં મગર નહીં પણ કંઈક બીજુ જ હતું.

Deputy Trexler went to a call about an alligator in a storage shed. He came…he saw…he conquered the beast. He even knocked the wind out of it. Literally. The gator turned out to be a pool floatie. #PCSO#Crikey#TheGatorHunter#TuneInNextTimeWhenHeWrestlesAPoolNoodle pic.twitter.com/5ZXRnG3tBW