કૉમેડિયન કુણાલ કામરા ફસાયા સિરિયસ મેટરમાં

કૉમેડિયન કુણાલ કામરાની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે કારણ કે અટૉર્ની જનરલ કેકે વેણુગોપાલે તેના વિરુદ્ધ અવમાન (કન્ટેમ્પટ)નો મુકદમો ચલાવવા માટે મંજૂરી આપી છે. કામરાએ રિપબ્લિક ટીવી એડિટર-ઈ-ચીફ અર્નબ ગોસ્વામીને સુપ્રિમ કોર્ટે જામિન આપતા અમૂક ટ્વીટ્સ કર્યા હતા, જે હવે તેને મુશ્કેલીમાં લાવી શકે છે.

COMPLAINT filed with the Attorney General of India. #KKVenugopal Sir please do take it forward.



Judiciary can not be mocked by anyone therefore "Contempt proceedings ought to be initiated" https://t.co/NgzuqMVKNZ — Advocate Rizwan Siddiquee (@RizwanSiddiquee) November 11, 2020

બુધવારે મુંબઈના એડવોકેટ રિઝવાન સિદ્દિકીનો દાવો હતો કે કુણાલ કામરાએ બેશિસ્ત અને ખરાબ ટીપ્પણી આપી છે. આ દાવો કરતા તેણે એટર્ની જનરલ સમક્ષ અવમાનના કેસમાં મુકદમો ચલાવવાની માગણી કરી હતી.

અટૉર્ની જનરલે આ બાબતે લીલી ઝંડી આપતા કહ્યું કે, લોકો સમજે છે કે તેઓ કોર્ટ વિશે કઈ પણ કરી શકે છે. મે ટ્વીટ જોયા. આ અવમાનનો કેસ છે. ફ્રીડમ ઑફ સ્પીચનો અર્થ દેશની સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવાનો નથી.

અર્નબ ગોસ્વામીએ હાઈકોર્ટના જામીન અરજી નકારવાના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો છે. આ વિશે બુધવારે જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડ અને જસ્ટિસ ઈન્દિરા બેનરજીની બેન્ચે સુનાવણી કરી હતી. કોર્ટે ઉદ્ધવ સરકારની ઝાટકણી કરતાં કહ્યું હતું કે, જો રાજ્ય સરકાર કોઈ વ્યક્તિને ટાર્ગેટ કરે છે તો તેઓ સમજી લે કે અમે તે લોકોની સુરક્ષા કરીશું.

આ ટ્વીટ કર્યા હતા કુણાલ કામરાએ...

The Supreme Court of this country is the the most Supreme joke of this country... — Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020

Contempt of court it seems 😂😂😂 pic.twitter.com/QOJ7fE11Fy — Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020

The pace at which the Supreme Court operates in matters of “National Interests” it’s time we replace Mahatma Gandhi’s photo with Harish Salve’s photo... — Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020

All lawyers with a spine must stop the use of the prefix “Hon’ble” while referring to the Supreme Court or its judges. Honour has left the building long back... — Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020

સુપ્રીમ કોર્ટમાં અર્નબની વકીલાત કરતા સીનિયર વકીલ હરીશ સાલ્વેએ આ કેસમાં CBI તપાસની માંગણી કરી છે. જ્યારે અર્નબની અરજી વિશે મહારાષ્ટ્ર સરકારે કેવિએટ દાખલ કરીને કહ્યું છે કે, તેમનો પક્ષ સાંભળ્યા વગર કોઈ આદેશ ન આપવો જોઈએ.

મુંબઈના ઈન્ટીરિયર ડિઝાઈનર અન્વય અને તેની માતાને કથિત રીતે આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવાના આરોપમાં ચાર નવેમ્બરે અર્નબ ગોસ્વામીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે 18 નવેમ્બર સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. શનિવારે રાત સુધીમાં તેને અલીબાગની એક સ્કૂલમાં બનેલી અસ્થાયી જેલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં રવિવારે સવારે તેને તલોજા જેલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.