શોકિંગઃ આ નેતાએ વિરાટ કોહલીને અનુષ્કાનો કુતરો ગણાવ્યો

દિવાળી પર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીએ ચાહકોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને મેસેજમાં ફટાકડા ના ફોડવાની અપીલ કરી હતી. જોકે, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સને ક્રિકેટરનો આ સંદેશો ગમ્યો નહીં. તેમણે વિરાટ તથા તેની પત્ની અનુષ્કા શર્માને ટ્રોલ કર્યા હતા. ઘણા યુઝર્સે વિરાટને અનુષ્કાનો કુતરો ગણાવ્યો હતો પરંતુ દુખની વાત એ છે કે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાએ પણ વિરાટ કોહલીને અનુષ્કાનો કુતરો ગણાવ્યો.

વિરાટ કોહલીએ શૅર કરેલા વીડિયો બાદ કોંગ્રેસ નેતા અને પૂર્વ સંસદસભ્ય ડૉ.ઉદિત રાજે એક ટ્વીટ કરી જે લોકોને ગમી નહોતી. રાજે ટ્વીટ કર્યું કે, અનુષ્કાએ પોતાના કુતરા વિરાટ કોહલીને સંભાળવાની જરૂર નથી. કુતરાથી વફાદાર કોઈ હોતુ નથી. કોહલી તે લુચ્ચા અને મુર્ખ લોકોને શીખ આપી કે પ્રદૂષણથી માનવતા જોખમમાં છે. તમારે લોકોએ ડીએનએ ચેક કરવુ પડશે કે તમે મૂળ અહીંના છો કે નહીં.

अनुष्का को अपने कुत्ते विराट कोहली को सम्भालने की ज़रूरत नही है। कुत्ता से ज़्यादा वफ़ादार कोई नही। कोहली ने तुम लुच्चे ,लफ़ंगों और मूर्खों को सीख दी थी कि प्रदूषण से मानवता ख़तरे में हैं।

तुम लोगों का डीएनए चेक कराना पड़ेगा कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो कि नहीं? — Dr. Udit Raj (@Dr_Uditraj) November 15, 2020

રાજના આ ટ્વીટ બાદ તેના વિરોધમાં ઘણા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યા હતા.

These kinds of tweets are like testing the waters. If it back fires, a standard reply will be "My account has been compromised" or if it strikes the cord...become a Hero. — Neo (@iAmSubhra17) November 15, 2020

Hello @AnushkaSharma, a national level Congress leader who is right hand man of @RahulGandhi is calling @imVkohli your dog. We expect a long paragraph response here unless you pick up soft targets like Gavaskar only. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) November 15, 2020

@BCCI @ICC This man is calling @imVkohli a dog!

Kindly take legal action!

Indian skipper can't be insulted like this 😡 — Priyank (तुविष्टम) (@ArmyKaFan) November 15, 2020

Mr @RahulGandhi ji,



Please see what language your spokesman are using!



Will they take forward the @INCIndia https://t.co/udE5vnKutL — Rajasthani Cultural💃 (@Rajcultural) November 15, 2020

ત્યારબાદ રાજે ફરી એક ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે, વિરાટ કોહલીના સૂચનનો સ્વાગત છે પરંતુ અમૂક લોકો ટ્વીટ કરીને ગાળો આપી રહ્યા છે. હુ અચંબામાં છું કે સરકાર કેમ ચૂપ છે. આ લોકો વિરુદ્ધ હજી સુધી કાર્યવાહી કેમ થઈ નથી. આ લોકો માણસો ન હોઈ શકે. કુતરાને ખરાબ કઈ રહ્યા છે. કુતરાથી વધુ વફાદાર કોઈ નથી.