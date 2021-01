CM શિવરાજે કંગનાને કહી દેશભક્ત કલાકાર, અહીં જુઓ અભિનેત્રીનું ટ્વીટ

ફિલ્મ અભિનેત્રી કંગના રણોત હાલ પોતાની ફિલ્મ ધાકડના શૂટ માટે ભોપાલ પહોંચી ગઈ છે. કંગના રણોતે રાજધાની ભોપાલ પહોંચીને મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ સાથે પણ મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન ફિલ્મની આખી ટીમ તેમની સાથે હાજર હતી. આ દરમિયાન કંગનાએ મધ્યપ્રદેશના વખાણ કરતા કહ્યું કે અહીં ફિલ્મનાં શૂટિંગ માટે સારો માહોલ છે. સીએમ શિવરાજે પણ ટ્વીટ કરતા કંગનાના વખાણ કર્યા. તેમણે લખ્યું કે, "પદ્મશ્રી સન્માનિત અભિનેત્રી કંગના રણોત દેશની ખૂબ જ કુશળ, યોગ્ય અને દેશભક્ત કલાકાર છે. મને એ વાતનો આનંદ છે કે તેમની ફિલ્મમાં સામાજિક મુદ્દાને પ્રમુખ રીતે ઉઠાવવામાં આવે છે."

સીએમએ કર્યા કંગનાના વખાણ

મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે એક અન્ય ટ્વીટમાં લખ્યું કે અભિનેત્રી કંગના રણોત અને તેમની ટીમ સાથે મુલાકાત થઈ. સીએમએ કહ્યું કે તેમની આગામી ફિલ્મ ધાકડનું શૂટિંગ મધ્યપ્રદેશમાં થઈ રહી છે જેના વિશે વિસ્તારથી ચર્ચા કરી. મુખ્યમંત્રીએ પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું કે આ સમયે પ્રદેશમાં બેટી બચાઓ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે અને મને આનંદ છે કે કંગના રણોતની આ ફિલ્મ મહિલાઓ અને બાળકોના શોષણ વિરુદ્ધ છે. સીએમે લખ્યું કે હું તેમની આખી ટીમને શુભેચ્છાઓ આપું છું અને મધ્યપ્રદેશમાં શૂટિંગ માટે આભાર માનું છું.

કંગનાએ પણ કર્યું ટ્વીટ

તો સીએમ શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ સાથેની મુલાકાત પછી કંગના રણોતે પણ ટ્વીટ કરીને સીએમનો આભાર માન્યો છે. કંગાનાએ લખ્યું કે, "આજે અમને ખબર પડી કે કેમ તેમને પ્રેમતી મામાજી કહેવામાં આવે છે, તે સૌથી કોમળ, દયાળુ અને ઉત્સાહજનક છે. અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ." કંગનાએ આ પહેલા પ્રદેશની પર્યટન તેમ જ સંસ્કૃતિ મંત્રી ઉષા ઠાકુર સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી.

Team #Dhaakad meet and greet with honourable chief minister Shri @ChouhanShivraj ji, today we got to know why he is lovingly called Mama ji, most gentle, compassionate and encouraging influence. We are humbled by your graciousness sir 🙏 pic.twitter.com/OrZBV794xi