JEE main - NEET Exam: ક્લાઈમેટ એક્ટિવિસ્ટ અને ગ્લોબલ આઈકન ગ્રેટા થનબર્ગનો પણ વિરોધ

JEE main અને NEET Examની પરીક્ષાનું આયોજન કરવા માટે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) તૈયાર છે. જોકે બીજી બાજુ આ પરિક્ષાનું આયોજન હાલ ન કરવા માટે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થી અને પોલીટીકલ લોકોએ આ પરીક્ષાને મુલતવી રાખવાની માગ પહેલાથી જ કરી છે એવામાં ક્લાઈમેટ એક્ટિવિસ્ટ અને ગ્લોબલ આઈકન ગ્રેટા થનબર્ગ (Greta Thunberg)એ પણ આ પરિક્ષા ઉપર વિરોધ દર્શાવ્યો છે.

ગ્રેટાનું કહેવું છે કે, કોરોના મહામારી અને પુરની સ્થિતિમાં પરીક્ષા લેવી વિદ્યાર્થીઓ માટે ખોટુ છે. તેમણે સોશ્યિલ મીડિયા અકાઉન્ટમાં લખ્યું કે, ભારતના વિદ્યાર્થીઓએ COVID-19 મહામારીમાં રાષ્ટ્રીય પરીક્ષાઓ આપવા જાય છે તે ખોટુ છે. હું #PostponeJEE_NEETINCOVIDના પક્ષમાં છું.

It’s deeply unfair that students of India are asked to sit national exams during the Covid-19 pandemic and while millions have also been impacted by the extreme floods. I stand with their call to #PostponeJEE_NEETinCOVID