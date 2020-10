ડ્રેગન સીમા વિવાદ વચ્ચે લદ્દાખમાં સુરક્ષાદળો દ્વારા ચીની સૈનિક પકડાયો

ભારત-ચીન વચ્ચે ઘણાં મહિનાઓથી સીમા વિવાદ વચ્ચે ભારતીય સુરક્ષાદળોએ ચુમાર-ડેમચોક વિસ્તારમાં એક ચીની સૈનિક પકડાયો છે. ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઇએ સૂત્રોના હવાલે જણાવ્યું છે કે શક્ય છે કે આ સૈનિકે અજાણતાં જ ભારતીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો હશે. તેને જરૂરી પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા પછી સ્થાપિત પ્રોટોકૉલ પ્રમાણે ચીની સેનાને પાછો મોકલી દેવામાં આવશે.

Chinese soldier apprehended by security forces in Chumar-Demchok area of Ladakh. He might have entered Indian territory inadvertently. He will be returned to Chinese Army as per established protocol after following due procedure: Sources pic.twitter.com/i23MjkNyqA