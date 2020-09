ચીને ડોકલામ નજીક પરમાણુ બૉમ્બર, ક્રૂઝ મિસાઈલ સેટ કરી

લદ્દાખમાં હજારો સૈનિકોને તૈનાત કરવાનું ચીન હવે ભારતના પૂર્વ ભાગમાં તણાવ ફેલાવવા માગે છે. ચીને ભૂતાનના ડોકલામ પાસે પોતાના એચ-6 પરમાણુ બોમ્બર અને ક્રૂઝ મિસાઈલ સેટ કરી છે. ચીનના ગોલમુડ એરબેઝમાં આ શસ્ત્રો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ એરબેઝ ભારતની બોર્ડરથી ફક્ત 1150 કિલોમીટર દૂર છે.

આ પહેલા પણ ચીને અક્સાઈ ચીનના કાશગર એરબેઝમાં ઘાતક મિસાઈલ તૈનાત કર્યા હતા. ઓપન સોર્સ ઈન્ટલીજન્સ એનાલિસ્ટ Detresfaએ સેટેલાઈટથી ફોટા પણ લીધા હતા, આ ફોટોઝમાં બૉમ્બરની સાથે કેડી-63 લેન્ડ એટેક ક્રૂઝ મિસાઈલ પણ દેખાયા હતા. આ મિસાઈલની એટેકિંગ રેન્જ 200 કિલોમીટરની છે. તેમ જ શિયાન વાય-20 માલવાહક સૈન્ય વિમાન પણ જોવા મળ્યું હતું.

Following up earlier research into current #China PLA deployments in #Golmud, #GEOINT from August 2020 help spot PLAAF's strategic long range bombers deployed on site close to 1,150 Km from #Doklam & the #India border in the North East, possibly part of the #IndiaChinaStandoff https://t.co/GlVQTrCT91 pic.twitter.com/6PU1kRmPdL