સિંહના બચ્ચાંને ચિમ્પાન્ઝીએ પીવડાવ્યું દૂધ, જુઓ વાયરલ વીડિયો

દુનિયામાં સૌથી નિ:સ્વાર્થ અને પ્રેમાળ સંબંધ હોય તો તે છે માતા અને બાળકનો. માતા બાળકને કોઈપણ જાતના સ્વાર્થ વગર પ્રેમ કરે છે. માતા છે તો મમતા છે, મમતા છે તો સંતાનોની ચિંતા છે, પ્રેમ છે, વ્હાલ છે અને આદર સન્માન છે. આવો જ પ્રેમ અને વ્હાલનો વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર બહુ વાયરલ થયો છે. જેમાં એક ચિમ્પાન્ઝી સિંહના બાળકને દૂધ પીવડાવે છે અને પ્રેમ કરે છે.

ભારતીય વિદેશ સેવા (IFS) ઓફિસર સુશાંત નંદાએ ટ્વિટર પર એક વીડિયો શૅર કર્યો છે અને કૅપ્શનમાં લખ્યું છે કે, પાલક માતાએ કરેલુ ચુંબન. વીડિયોમાં ચિમ્પાન્ઝી સિંહના બાળકને દૂધ પીવડાવે અને અંતમાં તેના માથા પર ચુંબન પણ કરે છે.

સોશ્યલ મીડિયા પર આ વીડિયો બહુ વાયરલ થયો છે અને લોકોને તે બહુ પસંદ આવ્યો છે એક યુઝરે લખ્યું હતું કે, માતાનો પ્રેમ કોઈ મર્યાદા, સીમાઓ, રંગ અથવા પ્રજાતિઓ જોતો નથી. દરેક બાળકમાં તે પોતાનું બાળક જોવે છે અને મદદ કરે છે. સાથે જ પ્રેમ પણ આપે છે.

A mother’s love sees no limits, bounds, color or species, it only wants to nurture, comfort & help seeing its own child in all children.🙏

એક યુઝરે તો કહ્યું હતું કે, આ જ ખરી માતા છે.

This is called Real mother

Look at the love,compassion she having for the baby lion

