ખેડૂત આંદોલન: કેનેડાના PM જસ્ટિન ટ્રૂડોએ કહ્યું, સ્થિતિ ચિંતાજનક

ભારતમાં નવા કૃષિ કાયદાઓની વિરુદ્ધ ખેડૂતોનું પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે. ભારતમાં ખેડૂતોના આ પ્રદર્શનને લઈ કેનેડા (Canada)ના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રૂડો (Justin Trudeau)એ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. જસ્ટિન ટ્રૂડોએ આ પ્રદર્શનની વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી પર ભારત સરકારને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ટ્રૂડોએ કહ્યું છે કે ભારતમાં સ્થિતિ ચિંતાજનક છે અને કેનેડા હંમેશા શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનના અધિકારની રક્ષા કરશે.

જસ્ટિન ટ્રૂડોએ કહ્યું કે, હું ખેડૂત પ્રદર્શનને લઈ ભારતથી આવી રહેલા સમાચારો પર નજર ન કરતો તો તેના પ્રત્યે બેદરકાર જ રહેતો. સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. અમે તમામ પરિવારો અને દોસ્તોને લઈ ચિંતિત છીએ. હું આપ સૌને યાદ અપાવી દઉં કે કેનેડા હંમેશા શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનના અધિકારની રક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અમે વાતચીતની પ્રક્રિયા પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. અમે અનેક રીતે આ સંબંધમાં ભારતીય પક્ષની સામે અમારી ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે. આ આપણા સૌ માટે સાથે ઊભા રહેવાની અને એક બીજાને સાથ આપવાની ક્ષણ છે.

We welcome the support of @JustinTrudeau Pm Canada for the farmers agitation and urge Bjp govt to accept the legitimate demands of farmers who have contributed to the inclusive development of India and are themselves under a colossal debt leading to widespread suicides-khaira pic.twitter.com/T7WqMvWx51