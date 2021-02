Budget 2021 LIVE: નિર્મલા સિતારમણ આજે 11 વાગ્યે રજૂ કરશે બજેટ

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ નાણામંત્રાલયથી રવાના થઈ ચૂક્યાં છે. 11 વાગ્યે સંસદમાં બજેટ રજૂ કરતા પહેલા તે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદને મળશે. આ તેમનું ત્રીજું બજેટ હશે. આ બજેટથી સામાન્ય લોકો અને વેપારી જગત બન્નેને ઘણી આશા છે. ગત વર્ષે 18 ડિસેમ્બરે તેમણે કહ્યું હતું કે આ વખતનું બજેટ છેલ્લાં 100 વર્ષમાં ન આવ્યું હોય એવું હશે. 29 ફેબ્રુઆરીએ સંસદમાં રજૂ થયેલા ઈકોનોમિક સર્વેમાં આના માટે ઘણા સંકેત આપવામાં આવ્યા છે. લોકોને આ બજેટ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે.

Delhi: FM Nirmala Sitharaman and MoS Finance Anurag Thakur leave from Ministry of Finance. FM will present #UnionBudget 2021-22 at Parliament today.



For the first time ever, the Budget will be paperless this year due to COVID. It will be available for all as a soft copy, online pic.twitter.com/DYm8cf1DIH