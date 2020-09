બ્રિટન: બર્મિંગહામમાં અનેક લોકોની છરીના ઘા મારીને હત્યા

બ્રિટનમાં ચાકૂબાજીના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. યુકે પોલીસે આ સમગ્ર ઘટના અંગે બાતમી આપી હતી કે, બર્મિંગહામમાં અનેક લોકોની છરીના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે કેટલાક લોકોને ઈજા થવાનાં સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી ઘાયલોને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા. પોલીસે ઈજાગ્રસ્તોની સ્થિતિ અને સંખ્યા વિશે કંઇપણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ કેસમાં વધુ માહિતીની રાહ જોવાઇ રહી છે.

બ્રિટિશ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બર્મિંગહામમાં એક વ્યક્તિએ અનેક લોકોને ચાકુ માર્યા છે. આ ઘટના બર્મિંગહામ સિટી સેન્ટરની છે. બ્રિટિશ પોલીસે આ ઘટનાને મોટી ઘટના ગણાવી છે.

We are aware of a number of injured people, but at the moment we are not in a position to say how many or how serious. However, all emergency services are working together at the scene, and making sure that those who are injured receive medical care. More: https://t.co/5CGvN5y0el