રિયા ચક્રવર્તીને બૉમ્બે હાઇકૉર્ટે સશરતે આપ્યા જામીન, શૌવિકની અરજી રદ

ડ્રગ્સ કેસમાં રિયા ચક્રવર્તીને જામીન મળી ગયા છે. બૉમ્બે હાઇકોર્ટે તેને શરતો સાથે જામીન આપ્યા છે. તો રિયાના ભાઈ શૌવિકની જામીન અરજી રદ થઈ ગઈ છે. આ સિવાય ડ્રગ પેડલર બાસિત પરિહારની જામીન અરજીને પણ કોર્ટે રદ કરી દીધી છે.

Maharashtra: Bombay High Court grants bail to Rhea Chakraborty (in file pic), rejects bail plea of her brother Showik Chakraborty. Narcotics Control Bureau had arrested them in connection with a drugs case related to #SushantSinghRajput death pic.twitter.com/FqhCS7UzGy

રિયાએ પોતાનું પાસપોર્ટ જમા કરાવવું પડશે. જો તેણે મુંબઇ બહાર જવું છે તો તેણે પરવાનગી લેવી પડશે. રિયાને જ્યારે પણ પૂછપરછ માટટે બોલાવવામાં આવશે ત્યારે તેણે હાજર રહેવું પડશે.



બૉમ્બે હાઇકૉર્ટે રિયા સિવાય ત્રણ લોકોને જામીન આપ્યા છે. જેમાં સેમ્યુઅલ મિરાંડા અને દીપેશ સાવંત પણ સામેલ છે. ત્રણે પર જામીન માટે એક જેવી જ શરતો લાગૂ પાડવામાં આવી છે. શૌવિકને જામીન એટલે નથી આપવામાં આવી કારણકે તેના પર રિયા કરતા વધારે ગંભીર આરોપ મૂકાયા છે.

Rhea Chakraborty gets bail on personal bond of Rs 1 lakh.



Court says, "Rhea should mark her presence for 10 days in police station after release, deposit her passport, not travel abroad without court permission & inform investigating officer if she has to leave Greater Mumbai" https://t.co/TBCLt1Cblx