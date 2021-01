દિલ્હીમાં ઇઝરાઇલી દૂતાવાસ પાસે થયો બ્લાસ્ટ, કોઇ જાનહાનિ નહીં

દિલ્હીમાં આવેલ ઇઝરાયેલ એમ્બેસીની નજીકમાં એક નાનો આઈઈડી બ્લાસ્ટ થવાની માહિતી મળી છે, હાલમાં પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો છે અને સૂત્રોએ આપેલી જાણકારી અનુસાર પોલીસનું કહેવું છે કે આ બ્લાસ્ટમાં 4થી 5 જેટલી કારને નુકસાન થયું છે, અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ થયાની ઘટના સામે આવી નથી.

#WATCH | Delhi Police team near the Israel Embassy where a low-intensity explosion happened.



Nature of explosion being ascertained. Some broken glasses at the spot. No injuries reported; further investigation underway pic.twitter.com/RphSggzeOa — ANI (@ANI) January 29, 2021

મહત્વનું છે કે આ મામલે ભારતીય વિદેશ મંત્રી એસ.જયશંકરે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલે તેમના ઇઝરાયેલી સમકક્ષ સાથે વાતચીત કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે આ મામલે પૂરતી બધી જ કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી હતી, જો કે ઇઝરાયેલે આ ઘટનાને આતંકી હુમલો ગણાવ્યો હતો.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ મામલે ઇન્ટેલિજન્સ બ્યૂરો અને દિલ્હી પોલીસ કમિશ્નર સાથે વાતચીત કરી હતી તથા NIA ની ટીમને ઘટના સ્થળે મોકલવામાં આવી છે, ત્યાં જ ઇઝરાયેલના રાજદૂતે કહ્યું હતું કે દૂતાવાસમાં બધા સુરક્ષિત છે અને અમે વિદેશ મંત્રાલય અને દિલ્હી પોલીસનો સહયોગ આપી રહ્યા છીએ.

A low-intensity explosion happened near the Israel Embassy in Delhi, nature of explosion being ascertained. Some broken glasses at spot. No injuries reported; further investigation underway pic.twitter.com/xqIllrCZOQ — ANI (@ANI) January 29, 2021

ફાયર ડીપાર્ટમેન્ટને સાંજે 5:45 વાગ્યે અબ્દુલ કલામ રોડ પર વિસ્ફોટની સૂચના મળી હતી. જો કે હવે આ વિસ્તારને મોટી સંખ્યામાં પોલીસ જવાનો દ્વારા કોર્ડન કરી દેવામાં આવ્યો છે. માહિતી મળતાની સાથે જ ત્રણ ફાયર વેહિકલ્સ અને દિલ્હી પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. વિસ્ફોટને કારણે નજીકના ફોર-વ્હીલર્સના કાચ તૂટ્યા હતા. પ્રારંભિક તપાસથી લાગે છે કે આ વિસ્ફોટ માત્ર ડર ફેલાવવા અને અરાજકતાનો માહોલ ખડો કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હોઇ શકે છે.

Indian FM assured me that Indian authorities are committed to security of all Israeli diplomatic staff & will continue to act resolutely to locate all those involved in explosion. I thanked him & promised full cooperation & any help required from Israel: Israeli FM Gabi Ashkenazi https://t.co/baYyKwYgJI — ANI (@ANI) January 29, 2021

નસિબજોગે કોઇ જ જાનહાનિ નથી થઈ. આજે ભારત અને ઇઝરાયેલ તેમના ડિપ્લોમેટિક સંબંધોની 29મી વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યા છે અને આજે જ ઇઝરાયેલની એમ્બેસીની બહાર ધડાકો થતાં આ ઘટના સૂચક કહી શકાય. આજના દિવસે જ 1992માં ભારત અને ઇઝરાયેલના ડિપ્લોમેટિક સંબંધોની શરૂઆત થઈ હતી. આ બ્લાસ્ટ કોણે કર્યો તે અંગેની જવાબદારી કોઈ પણ સંગઠન દ્વારા લેવામાં આવી નથી, જો કે પોલીસ જરૂરી કાર્યવાહી કરી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, બ્લાસ્ટ પાછળ કોણ જવાબદાર છે તે હજી સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકાયું નથી, પોલીસ કાફલો હાલ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો છે અને તપાસ હાથ ધરી છે.