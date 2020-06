ટિકટૉક પર પાબંદી પણ પબ્જી બચ્યું, જુઓ કેવા મીમ્સ બની રહ્યા છે ઇન્ટરનેટ પર...

ભારત-ચીન તણાવ દરમિયાન સોમવારે ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને ટિકટૉક, વી ચૅટ, શૅરઈટ, યૂસી બ્રાઉઝર, એમઆઈ, કૅમ સ્કૅનર સહિત 59 ચાઈનીઝ એપ પર પ્રતિબંધ મુક્યો છે. આ પ્રતિબંધથી ઘણા બધા ભારતીયો ખુશ થયા છે અને ઈન્ટરનેટ પર મીમ્સનો જાણે મેળો લાગ્યો છે. મોટાભાગના ચાઈનીઝ એપ પર પ્રતિબંધ મુકાયો હોવા છતા પબ્જી પર નથી મુકાયો એટલે પબ્જી પ્લેયર્સ રાહત અનુભવી રહ્યાં છે. ટિકટૉકની પાબંદી અને પબ્જીને રાહત પરના મીમ્સએ જાણે ટ્વીટર પર રેસ લગાડી છે.

ટિકટૉક પર પ્રતિબંધ મુકાતા ખુશ થયેલા ભારતીયોએ ચીનને ટાર્ગેટ કરીને બનાવ્યા છે કંઈક આવા મીમ્સ:

Every memer & youtuber after hearing tiktok ban news



is be like pic.twitter.com/323RBfXn8u — Memer_jaswant (@JaswantMemer) June 29, 2020

#tiktokbannedinindia

What will the creators on tiktok will do any Idea ?....

Will they move to youtube ? — Dixon David (@itsmedixon_) June 29, 2020

જ્યારે પબ્જીને મળેલી રાહતથી ખુશ થતા લોકોએ બનાવ્યા છે આવા મીમ્સ:

After #pubgban is trending



Le Pubg players to Tiktokers: pic.twitter.com/XL9UuTwrHh — अngrezi गawar (@AngreziGawar) June 30, 2020

ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીએ સોમવારે જ 59 ચાઈનીઝ એપ્સ પર પ્રતિબંધ મુકી દીધો છે પરંતુ ગુગલ પ્લે સ્ટોર કે એપલ એપ સ્ટોરે આ બાબતે હજી સુધી કોઈ જાહેરાત નથી કરી. પરંતુ મીમ્સ મેકર્સ અને શૅર કરનારાને તો જાણે જલસો પડી ગયો છે.