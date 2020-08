રામ મંદિર ટ્રસ્ટના મહંત નૃત્યગોપાલદાસ કોરોના પૉઝિટીવ,ભૂમિપૂજનમાં સામેલ

શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ(Shri Ram Janmabhoomi tirth kshetra trust)ના મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસ(82) કોરોના પૉઝિટીવ(Covid-19 Positive) આવ્યા છે. નૃત્ય ગોપાલ દાસ (Nritya Gopaldas)બુધવારે જન્માષ્ટમી ઉજવવા મથુરા પહોંચ્યા હતા. ગુરુવારે સવારે એકાએક તેમની તબિયત ખરાબ થઈ. સીએમઓએ સ્વાસ્થ્ય ટીમ સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચીને તપાસ કરી, જેમાં તેમનો ટેસ્ટ રિપોર્ટ પૉઝિટીવ આવ્યો. 5 ઑગસ્ટ એટલે કે 8 દિવસ પહેલા મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી(Prime Minister Narendra Modi) સાથે અયોધ્યા(Ayodhya)માં રામ મંદિર(Ram Mandir)ના ભૂમિ પૂજનમાં સામેલ થયા હતા. તેઓ લગભગ એક કલાક સુધી સ્ટેજ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે બેઠા હતા.

આ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ફોન પર મહંતના સ્વાસ્થ્ય વિશેની માહિતી મેળવી છે. યોગીએ ડૉક્ટર નરેશ ત્રેહન સાથે વાત કરી તેમને મેદંતા હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવા કહ્યું છે. આ પછી મહંતને સારવાર માટે એમ્બ્યુલન્સમાં ગુડગાંવ સ્થિત મેદાંતા હૉસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા. મથુરાના ડીએમ સર્વજ્ઞ રામ મિશ્રાએ જણાવ્યું કે તેમની સાથે ડૉક્ટર્સની ટીમ પણ ગઈ છે.

CM has taken details of the health status on Mahant Nitya Gopaldas (in file pic) who has tested COVID19 positive. He has spoken to DM Mathura and to Dr Trehan of Medanta and requested for immediate medical attention for him at the hospital: Chief Ministers' Office pic.twitter.com/w3T8LN9Afz