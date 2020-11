અયોધ્યામાં 5.51 લાખ દીપોથી બન્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

અયોધ્યામાં આજે લાખો દીપોથી ઝગમગી ઉઠી છે. અયોધ્યામાં દીપોત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. રામજન્મભૂમિમાં રામમંદિરના નિર્માણના શિલાન્યાસ બાદ આ પહેલી દિવાળી છે. આખી અયોધ્યા ઝગમગી ઉઠી છે. સરયુ તટ પર 5.51 લાખ દીપોથી વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યો છે.

'Deepotsav' celebrations in Ayodhya has made it to the Guinness World records for 'the largest display of oil lamps' after 5,84,572 earthen lamps were lit on the banks of river Saryu today. pic.twitter.com/WTcLDEXE5I — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

છેલ્લા ઘણા દિવસોથી તૈયારીઓ ચાલતી હતી. 10 લાખ વોલેન્ટિયરે મળીને તૈયારીઓ કરી હતી. ફક્ત સરયૂની ઘાટમાં 5.84 લાખ દીપ પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા.

#WATCH: Laser show underway on the banks of river Saryu in #Ayodhya as part of 'Deepotsava' celebrations. #Diwali pic.twitter.com/VQqbNHtEht — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

ઉપરાંત અયોધ્યામાં વિવિધ સ્થળોએ લાખો દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા.

#WATCH: Earthen lamps lit on the bank of River Saryu in Ayodhya as part of 'Deepotsava' celebrations. #Diwali pic.twitter.com/JzdhP7101y — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અયોધ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે.