આ દેશના PMએ બનાવ્યા સમોસા, કહ્યું મોદી સાથે શૅર કરવા માગીશ, આ છે જવાબ

ભારતીયોની જુદાં જુદાં પ્રકારનું ખાવાનું અને ચટાકેદાર વ્યંજનોની બનાવવાની ટેવની દુનિયામાં ચર્ચા છે. આ જ કારણ છે વિશ્વના દેશોની તુલનામાં ભારતીય વ્યંજનોનો સ્વાદ લેવો જોઈએ. જણાવવાનું કે ઑસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન સ્કૉટ મૉરિસન (Scott Morrison) ભારતીય સમોસાના શોખીન છે. તેમણે સમોસાનો સ્વાદ ચાખીને પોતે આ વાત શૅર કરી છે. એટલું જ નહીં આની સાથે જ તેમણે કહ્યું કે તે આ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ખાવા માગે છે.

ઑસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન સ્કૉટ મૉરિસને રવિવારે સમોસાનો આનંદ માણતાં ટ્વિટર હેન્ડલ પર આની તસવીર શૅર કરી. કૅપ્શનમાં તેમણે લખ્યું કે તે આ સમોસા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે શૅર કરવા માગે છે. તેમણે લખ્યું કે, "કેરીની ચટણી સાથે સન્ડે સ્કૉમોસા. ચટણી સહિત. આ અઠવાડિયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મારી મીટિંગ વીડિયો લિંક દ્વારા થશે. સ્કૉમોસા શાકાહારી છે, મને આ પીએમ મોદી સાથે શૅર કરવા ગમશે."

આ તસવીરમાં તેમણે પીએમ મોદીને ટેગ પણ કર્યા છે અને કહ્યું કે તે આ તેમની સાથે શૅર કરવા માગશે. તેમણે આને 'સ્કૉમોસા' નામ આપ્યું છે.

Sunday ScoMosas with mango chutney, all made from scratch - including the chutney! A pity my meeting with @narendramodi this week is by videolink. They’re vegetarian, I would have liked to share them with him. pic.twitter.com/Sj7y4Migu9

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટનો જવાબ આપતાં લખ્યું, "હિંદ મહાસાગર સાથે જોડાયેલા, ભારતીય સમોસાથી, જોવામાં સ્વાદિષ્ટ દેખાય છે. જ્યારે આપણે COVID-19 વિરુદ્ધ નિર્ણાયક જીત મેળવી લેશું, તેના પછી આપણે એકસાથે સમોસાનો આનંદ લેશું. 4 તારીખે આપણી વીડિયો મીટિંગની રાહ જોઇ રહ્યો છું."

Connected by the Indian Ocean, united by the Indian Samosa!



Looks delicious, PM @ScottMorrisonMP!



Once we achieve a decisive victory against COVID-19, we will enjoy the Samosas together.



Looking forward to our video meet on the 4th. https://t.co/vbRLbVQuL1