Apple Online Storeની ભારતમાં શરૂઆત, ગ્રાહકોને થશે આ ફાયદા

કોરોના વાયરસ (COVID-19) મહામારીને કારણે ઓનલાઈન શોપિંગમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. આ જ પાર્શ્વભૂમિ પર એપલે ભારતમાં પોતાનો ઓનલાઈન સ્ટોર શરૂ કર્યો છે. ભારતમાં એપલના પ્રોડક્ટ વાપરતા ગ્રાહકોનો મોટો વર્ગ છે. જેને ભારતમાં Apple Online Storeની શરૂઆતથી ઘણા ફાયદા થશે. હવે એપલને પોતાના ડિવાઇસને વેચવા માટે થર્ડ પાર્ટી ઇ-કૉમર્સ કંપનીઓનો સહારો નહીં લેવો પડે.

એપલના સીઇઓ ટિમ કુકે તાજેતરમાં જ જાહેરાત કરી હતી કે, ભારતમાં જલ્દીજ પોતાના ઓનલાઈન સ્ટૉરની શરૂઆત કરવામાં આવશે. કંપની દેશભરમાં પોતાની પ્રૉડક્ટ્સની પુરી રેન્જ અને કસ્ટમર્સનો સીધો સપોર્ટ કરશે. તેનો અર્થ છે કે, ભારતમાં કસ્ટમર્સ આઇફોન, આઇપેડ, એપલ વૉચ, મેકબુક ડિવાઇસ અને એપલ ટીવી પણ ખરીદી શકશે.

We know how important it is for our customers to stay in touch with those they love and the world around them. We can’t wait to connect with our customers and expand support in India with the Apple Store online on September 23! 🇮🇳https://t.co/UjR31jzEaY