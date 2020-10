આનંદ મહિન્દ્ર આ બુલેરોને જોઈને કેમ શોક થઈ ગયા?

મહિન્દ્ર ગ્રુપના ચેરમેન આનંદ મહિન્દ્ર સોશ્યલ મીડિયામાં હંમેશા એક્ટિવ રહે છે. તેમને કંઈક અવનવું લાગે તો તે તેમના ટ્વીટર હેન્ડલમાં શૅર કરતા જ હોય છે પરંતુ આ વખતે તેમણે પોતાની કંપનીની જ એસયુવી મહિન્દ્ર બુલેરોને જોઈને શોક થઈ ગયા હતા.

તેમના એક મિત્રએ એક ફોટો તેમને મોકલ્યો હતો, જે તેમણે ટ્વીટરમાં શૅર કર્યો હતો. મહિન્દ્રની એસયુવી આમ તો ઓફ રોડિંગ માટે ગણાય છે પરંતુ આ તસવીરમાં કાળા રંગની બુલેરોને આખી લાઈબ્રેરીમાં કન્વર્ટ કરી હતી. આ ફોટો લુધિયાનાનો છે જેમાં આનંદ મહિન્દ્રએ ટ્વીટ કર્યું છે. આ બુલેરો શહેરના વિવિધ સ્થળોએ જઈને લાઈબ્રેરી ચલાવે છે.

Books from a Bolero.This is truly a noble ‘Off-Road’ application. My friend Minnie from Ludhiana shared this pic. Harjinder Singh does this because he feels that people must hold & read books despite a digital world. The vehicle belongs to the Guru Gobind Singh Study Circle. pic.twitter.com/AFUfwPbicy