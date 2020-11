શા માટે વાયરલ થઈ રહી છે આ સ્કોર્પિયો?

સોશ્યલ મીડિયામાં મહિન્દ્રની એસયુવી સ્કોર્પિયોની એક તસવીર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે. યુઝર્સ તો આ તસવીરને શૅર કરતા જ હતા પરંતુ મહિન્દ્ર એન્ડ મહિન્દ્ર ગ્રુપના ચેરમેન આનંદ મહિન્દ્રાનું પણ ધ્યાન આ તસવીર તરફ ખેંચાયુ હતું.

Not exactly a high tech locking solution but at least it shows the owner’s possessiveness! To me, this pic perfectly describes how I feel under lockdown. This weekend I’m going to try breaking that chain..(with my mask on!) pic.twitter.com/CbW4FUml1a