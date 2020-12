એમ્બેસેડર કાર લગાડીને જુગાડથી બનાવ્યું બળદગાડું,આનંદ મહિંદ્રાએ કહ્યું આ

આનંદ મહિન્દ્રા (Anand Mahindra)એ એક જુગાડનો વીડિયો શૅર કર્યો છે, જે ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. એક વ્યક્તિએ જુગાડ કરીને અનોખી બળદગાડું બનાવ્યું છે. તેણે બેસવાની જગ્યા પર એમ્બેસેડર કારનો પાછળનો ભાગ લગાડ્યો છે.

સોશિયલ મીડિયા પર જુગાડના વીડિયો ખૂબ જ લોકપ્રિય થાય છે. ભારતીય જુગાડમાં સૌથી આગળ હોય છે અને આ વાતથી બિઝનેસમેન આનંદ મહિંદ્રા પણ સહેમત છે. તે પોતાના ટ્વિટર અકાઉન્ટ પર કેટલાય જુગાડના વીડિયો શૅર કરી ચૂક્યા છે, જેને ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવ્યો. હવે આનંદ મહિન્દ્રાએ વધુ એક જુગાડ વીડિયો શૅર કર્યો છે, જે ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. એક વ્યક્તિએ અનોખું બળદગાડું બનાવ્યું છે. તેણે બેસવાની જગ્યાએ એમ્બેસેડર કારની પાછળનો ભાગ જોડી દીધો છે. પહેલી વારમાં તમને લાગશે કે આ એમ્બેસેડર કાર છે પણ જ્યારે તમે આખી કાર જોશો તો તમને જુગાડની સાબિતી મળી જશે.

I don’t think @elonmusk & Tesla can match the low cost of this renewable energy-fuelled car. Not sure about the emissions level, though, if you take methane into account... pic.twitter.com/C7QzbEOGys