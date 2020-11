અમદાવાદમાં લાગેલી આગની નોંધ લેતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહી આ વાત...

અમદાવાદમાં પીરાણા વિસ્તારમાં આવેલી કેમિકલ ફેક્ટરીમાં બોઈલર ફાટતાં જોરદાર ધમાકો થયો હતો. ફેક્ટરીના આસપાસનાં ગોડાઉનોની છત પણ ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. ફેક્ટરીની પાસે આવેલાં કાપડ ગોડાઉનની છત ધરાશાયી થવાને કારણે 9 લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો.

Anguished by the loss of lives due to a fire in a godown in Ahmedabad. Condolences to the bereaved families. Prayers with the injured. Authorities are providing all possible assistance to the affected.