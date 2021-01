AAP in Gujarat: ગુજરાતની સ્થાનિક ચૂંટણીમાં બધી બેઠકો પરથી આપ ચૂંટણી લડશે

આપ આદમી પાર્ટી એટલે કે AAPએ રવિવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ ગુજરાતની તમામ લોકલ સીટ્સ પરથી ચૂંટણી લડશે. આ સાથે આપનાં દિલ્હી સાંસદ અને પ્રવક્તા અતિશીએ 504 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી પણ જાહેર કરી હતી. અતિશીએ કહ્યું કે ગુજરાતની જનતાને વિકલ્પની જરૂર છે અને આપ ચોક્કસ ભાજપા સામે મજબૂત વિકલ્પ સાબિત થશે. અતિશીએ જણાવ્યું કે ગુજરાતનાં તમામ સ્થાનિક પદ જેમ કે નગરપાલિકા, નગર નિગમ, જિલ્લા અને તાલુક પંચાયત સ્તરે થનારી ચૂંટણીઓમાં ઉભા રહેનારા ઉમેદવારોની પહેલી સુચી પણ જાહેર કરાઇ છે. અહીં ફેબ્રુઆરીમાં સ્થાનિક ચૂંટણીઓ યોજાય તેવી વકી છે. આપ પહેલીવાર ગુજરાતમાં લોકલ ઇલેક્શનમાં બધી જ બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડશે.

BJP already rattled by @AamAadmiParty in Gujarat! Today @AamAadmiParty announced its first list of 503 candidates for local body elections, and police made all attempts to stop our rally in Ahmedabad! AAP leaders and volunteers on the road till rally starts! pic.twitter.com/uOy7ry4jxp