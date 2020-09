અરુણાચલ પ્રદેશના પાંચ લોકો તેમના તરફથી મળ્યા-ચીની સેના: કિરેન રિજીજૂ

તાજેતરમાં જ અરુણાચલ પ્રદેશમાંથી કિડનેપ કરેલા પાંચ લોકો ચીની સીમામાંથી મળ્યા છે. આ વાતની પુષ્ઠિ ચીની સેનાએ પોતે કરી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજીજૂએ આ વાતની માહિતી આપી છે. કિરન રિજીજૂએ ટ્વીટ કર્યું, "ચીનની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મીએ ભારતીય સેના દ્વારા મોકલવામાં આવેલા હૉટલાઇન સંદેશનો જવાબ આપ્યો છે. તેમણે પુષ્ઠિ કરી છે કે અરુણાચલ પ્રદેશમાંથી લાપતા થયેલા યુવક તેમની તરફથી મળી ગયા છે. તેમને આપણા અધિકારમાં સોંપવા માટેની રીત પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે."

China's PLA has responded to the hotline message sent by Indian Army. They have confirmed that the missing youths from Arunachal Pradesh have been found by their side. Further modalities to handover the persons to our authority is being worked out.