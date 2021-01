FAU-G ગેમની લૉન્ચિંગ આજે, જાણો કયા સ્માર્ટફોનમાં નહીં ચાલે આ ગેમ

FAU-G: (Fearless and United Guards) ગેમનું લૉન્ચિંગ આજે એટલે પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે 26 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ ભારતમાં લૉન્ચ થઈ ગઈ છે. FAU-G ગેમને PUBGનો ભારતીય અવતાર માનવામાં આવે છે. FAU-G ગેમને બેંગ્લોર સ્થિત બેઝ્ડ nCore કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. સાથે જ ગેમનું પ્રી-રજિસ્ટ્રેશન તમામ એન્ડ્રોઈડ ડિવાઈસ માટે શરૂ થઈ ગઈ છે. જણાવી દઈએ કે FAU-G ગેમ એન્ડ્રોઈડ 8 અને તેનાથી અપગ્રેડેટ વર્ઝનને સપોર્ટ કરશે. અર્થ એ કે જો તમારી પાસે એન્ડ્રોઈડ 8 કરતાં જૂના ઓપરેટિંગ સિસ્મટવાળા સ્માર્ટફોન છે, તો તમારા સ્માર્ટફોનમાં FAU-G ગેમ નહીં ચાલશે. એ સિવાય FAU-G ગેમ iOS બેઝ્ડ iPhone અને iPads માટે રજિસ્ટ્રેશન માટે ઉપલબ્ધ થશે નહીં.

