હવે ગૂગલ મેપ દર્શાવશે કે તમારા એરિયામાં કોરોનાના કેટલા કેસ છે, જાણો કેવી રીતે

ગૂગલ મેપ એ પોતાના યુઝર્સ માટે એક ખૂબ જ સ્પેશ્યલ ફિચર લૉન્ચ કર્યું છે. આ સવલતથી તમે જાણી શકશો કે તમારા વિસ્તારમાં કોરોનાના કેટલા દર્દીઓ છે. આ સુવિધા Android અને iOS બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ હશે. આમાં, તમને કોરોના ચેપ વિશેની માહિતી જ નહીં, પણ તમને કોરોના વાયરસથી સંબંધિત અપડેટ્સ પણ મળશે.

ગૂગલ મેપએ તેના સત્તાવાર ટ્વિટર એકાઉન્ટ દ્વારા COVID લેયર વિશે માહિતી શેર કરી છે. ટ્વીટમાં જણાવાયું છે કે ગૂગલ મેપ્સમાં એક લેયર ફિચર ઉમેરાયું છે અને તે નવા Covid-19 કેસિઝ સહિત તમારા વિસ્તારમાં વાઇરસના દર્દીઓની સંખ્યાને લગતા અપડેટ્સ પ્રદાન કરશે. કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ સુવિધા Android અને iOS બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. આ અપડેટ આ અઠવાડિયાથી લાગુ કરાશે.

To help you navigate the world safely, you'll start seeing information about new COVID cases in an area with data from sources like @nytimes, @JohnsHopkins, & @Wikipedia in a new layer on Maps.



Rolling out on iOS & Android, with more ways to stay up-to-date coming soon. 👍 pic.twitter.com/iWB02T0aAB