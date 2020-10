પૈસાની લાલચમાં બે પત્ની સાથે લાઇવ સેક્સ શૉ કરતો આ યુવક, હવે થયું આ...

મધ્ય પ્રદેશ (Madhya Pradesh)ના વિદિશામાં એક યુવકની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. યુવક એક એપ પર પોતાની કહેવાતી બે પત્નીઓ સાથે 'ઑનલાઇન સેક્સ શૉ (Online Sex Show)' કરતો હતો. આરોપ છે કે યુવક લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ દ્વારા દર્શકો પાસેથી પૈસા લેતો હતો. શરૂઆતની તપાસમાં ખબર પડી છે કે સેક્સ લાઇવ શૉ દ્વારા યુવક અત્યાર સુધી લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી ચૂક્યો છે. બીજી પત્નીની ફરિયાદ પર પોલીસે યુવકની ધરપકડ કરી છે.

સોનું અને કૅશ જપ્ત

ધરપકડ થયેલા યુવકની ઉંમર 24 વર્ષ કહેવામાં આવી રહી છે. શરૂઆતની પૂછપરછમાં ખબર પડી છે કે તે 10મુ ધોરણ ભણ્યો છે. પોલીસે તેના ઘરમાંથી 15.5 લાખ રૂપિયાનું સોનુ અને 45500 રૂપિયા રોકડ જપ્ત કર્યા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, 'તે પહેલાથી પરિણીત હતો અને તેણે બીજી યુવતી સાથે પણ લગ્ન કર્યા હતા, તેની બીજી પત્નીની ફરિયાદ પર જ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી.'

આ રીતે થયો ખુલાસો

યુવતીએ પોલીસને જણાવ્યું કે યુવકે પોતાને માધવ મહારાજ જણાવીને તેને ફસાવી. યુવતીને ખબર નહોતી કે તે પહેલાથી જ વિવાહિત છે. દગો આપી તેણે બીજા લગ્ન કર્યા. તે પહેલી પત્ની સાથે સેક્સ વીડિયો બનાવતો હતો. હવે બીજી પત્ની સાથે પણ યુવકે સેક્સ વીડિયો ઑનલાઇન વેચવાનું શરૂ કરી દીધું. બીજી પત્નીને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી તો તેણે પોલીસમાં ફરિયાદ કરી દીધી.

