Google, Gmail અને Youtube સર્વિસ કેમ થઈ ઠપ્પ, અહીં જાણો કારણ

સર્ચ એન્જિન ગૂગલ (Search Engine Google), યૂટ્યૂબ (Youtube) અને જીમેઇલ (Gmail) સહિત ઘણીબધી ગૂગલ સર્વિસ (Google Services) અસ્થાઇ રીતે કામ કરવાની બંધ થઈ ગઈ છે. આ કારણસર ગ્લોબલી અનેક યૂઝર્સને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ગૂગલ સર્વિસના ડાઉન થવાની માહિતી ડાઇનડિટેક્ટર (Downdetector) તરફથી આપવામાં આવી છે. સૂચના મળવા સુધીમાં લગભગ 9000 એસી રિપોર્ટ કેસ જોવામાં આવ્યા, જેમાં ગૂગલ સર્વિસ જેમ કે ગૂગલ (Google), જીમેઇલ (Gmail) અને યૂટ્યૂબ (YouTube) ડાઉનની ફરિયાદ મળી છે.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.