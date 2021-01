FAU-G ગેમ આ દિવસે થશે રિલીઝ, અક્ષય કુમારે શૅર કર્યું ટ્રેલર

FAU-Gભારતમાં ગણતંત્ર દિવસ એટલે કે 26 જાન્યુઆરીના રોજ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે, PUBG Mobile પર બૅન મૂકાયાના તરત પછી જાહેર કરવામાં આવેલી આ ગેમ ગયા મહિનાથી Google Pla પર પ્રી-રજિસ્ટ્રેશન માટે લિસ્ટ કરી દેવામાં આવી હતી. બૉલીવુડ અભિનેતા અક્ષય કુમારે ગેમના લેટેસ્ટ ટ્રેલરની સાથે લૉન્ચની તારીખ પણ ટ્વીટ કરી છે. FAU-Gને પબજી મોબાઇલના ભારતીય (મેડ ઇન ઇન્ડિયા) વિકલ્પ તરીકે જોવામાં આવે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આનું પ્રમોશન પર આ જ પાયે કરવામાં આવી રહ્યું છે.

બૉલીવુડ અભિનેતા અક્ષય કુમારે (Akshay Kumar)ટ્વીચ કર્યું છે કે FAU-G (Fearless and United Guard)ગેમ 26 જાન્યુઆરીના રિલીઝ કરવામાં આવશે. આ ગેમ ડિસેમ્બરની શરૂઆતથી Google Play પર પ્રી-રજિસ્ટ્રેશન માટે ઉપલબ્ધછે. જો કે, આ વિશે હાલ કોઇ માહિતી નથી કે ગેમને Apple App Stor પર પ્રી-રજિસ્ટ્રેશન માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે કે નહીં અને જો હા, તો ક્યારે? ટ્વીટમાં FAU_Gનું લેટેસ્ટ ટ્રેલર પણ સામેલ છે. જો કે આમાં ગેમ પ્લે બતાવવામાં આવી નથી. ટ્રેલરનો અંત "Proudly Supporting Bharat Ke Veer #AatmanirbharBharat."થી થાય છે, જેનો હિન્દીમાં અર્થ છે કે 'ગર્વથી ભારતના વીરનું સમર્થન કરે છે #આત્મનિર્ભરભારત.'

બેંગલુરુ સ્થિત FAU-G ગેમના ડેવલપર nCore Gamesએ ગયા અઠવાડિયે ટ્વિટર પર જાહેરાત કરી હતી કે ભારતમાં પ્રી-રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થયાના 24 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં ગેમ માટે 10 લાખથી વધારે લોકોએ રજિસ્ટર કર્યું હતું.

Whether it’s a problem within the country or at the border...these Bharat Ke Veer always stand tall. They are our Fearless And United Guards, our FAU-G! Witness the anthem 🦁



