જાણો કેમ ભડકી બિગ-બૉસ 13ની આ કન્ટેસ્ટન્ટ, ટ્વિટર પર નીકળ્યો ગુસ્સો

ટીવી પરનો સૌથી ચર્ચિત અને વાદ-વિવાદથી ભરેલો શૉ બિગ-બોસ એક સમયે લોકોની પહેલી પસંદ બની ગયો હતો. અને આજે પણ દર્શકો એના આગલા સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે એ વાતની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે કે સુપર સ્ટાર સલમાન ખાન જલ્દી જ શૉ બિગ-બૉસ 14 લઈને આવી રહ્યા છે. ટીઆરપીના મામલામાં સૌથી આગળ પડતો શૉનો ફેબ્રુઆરીમાં જ બિગ-બૉસ 13 સીઝનનો વિનર સિદ્ધાર્થ શુક્લા બન્યો હતો.

Why it’s always girlfriend of Asim Riaz.. not boyfriend of himanshi Khurana.. I know dere is nthng wrong in dis & M proud of dis bt at d same time females r also working in dis industry & they hv there individual personality.. their share of struggle.. why it’s always about man https://t.co/zhUgAXsyw8