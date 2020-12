શા માટે સોશિયલ મીડિયામાં #BoycottAdipurush થઈ રહ્યું છે ટ્રેન્ડ

સૈફ અલી ખાન ડિરેક્ટર ઓમ રાઉતની ફિલ્મ 'આદિપુરુષ'માં ફરી એકવાર નેગેટિવ રોલમાં જોવા મળશે. ફિલ્મમાં સૈફ અલી ખાન લંકેશની ભૂમિકા ભજવશે. આ ફિલ્મમાં પ્રભાસ રામના રોલમાં તથા ક્રિતિ સેનન સીતાના રોલમાં છે.

આ ફિલ્મ 2022માં ઓગસ્ટમાં રિલીઝ થવાની છે. જોકે, ફિલ્મ હજી ફ્લોર પર પણ નથી ગઈ અને વિવાદમાં સપડાઈ ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયામાં #WakeUpOmRaut તથા #BoycottAdipurush જેવા હેશટૅગ ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યા છે. યુઝર્સ સૈફ પર આક્રોશ ઠાલવી રહ્યાં છે.

મુંબઈ મિરર સાથેની વાતચીતમાં સૈફ અલી ખાને 'આદિપુરુષ'માં લંકેશના રોલ અંગે વાત કરી હતી. સૈફે કહ્યું હતું કે ફિલ્મમાં લંકેશનું કેરેક્ટર ખરાબ નહીં હોય પરંતુ માનવીય તથા મનોરંજક બતાવવામાં આવશે. વધુમાં સૈફે કહ્યું હતું, 'રાક્ષસ રાજાનું પાત્ર ભજવવાની મજા આવશે, પરંતુ અમે તેને દયાળુ બતાવીશું.

#BoycottAdipurush we don't wanna learn our history through movies we'll read Ram Chrita manas Or Ramayan but won't watch such movies! #WakeUpOmraut https://t.co/0bly9S3DsD

ફિલ્મમાં સીતાના અપહરણને ન્યાય-પૂર્ણ બતાવવામાં આવશે. લક્ષ્મણે રાવણની બહેન શૂપર્ણખાનું નાક કાપી નાખ્યું હતું અને આ વાતનો બદલો લેવા માટે રાવણે રામ સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું. આ વાત ફિલ્મમાં બતાવવામાં આવશે.

They are trying to justify Raavan's actions. This will turn into Prabhu Ram killing him a crime which will turn into cancelling Dussera. A whole chain reaction is being started here. This cannot be ignored #boycottadipurush