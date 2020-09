અભિનેતા વિષ્ણુ વિશાલે બૅડમિંટન પ્લેયર જ્વાલા ગટ્ટા સાથે કરી સગાઇ, તસવીરો વાયરલ

અભિનેતા વિષ્ણુ (Vishnu Vishal) વિશાલે પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ (Girlfriend) અને જાણીતી બૅડમિન્ટન પ્લેયર જ્વાલા (Badminton Player Jwala Gutta) ગટ્ટા સાથે સોમવારે સગાઇ કરી લીધી છે. 7 સપ્ટેમ્બરના જ્વાલાનો જન્મદિવસ (Birthday) પણ છે. વિષ્ણુ જે હૈદરાબાદ (Hyderabad)માં બર્થડે સરપ્રાઇઝ (Surprise) માટે ગયા હતા, તેમણે એક પગલું આગળ વધાર્યું અને એન્ગેજમેન્ટ રિંગ પહેરાવી દીધી.

વિષ્ણુએ સોશિયલમ મીડિયા પર આની માહિતી આપી છે. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જ્વાલા સાથે પોતાની તસવીરો શૅર કરતા પોસ્ટ કરી, "હેપ્પી બર્થડે જ્વાલા ગટ્ટા. જીવનની નવી શરૂઆત... પૉઝિટીવ રહો અને આપણાં સારા ભવિષ્ય માટે કામ કરો. આર્યન, આપણો પરિવાર, મિત્ર અને જે લોકો આસપાસ છે, તમારા બધાંનાં પ્રેમ અને આશીર્વાદની જરૂર છે."

Happy birthday @Guttajwala

New start to LIFE..

Lets be positive and work towards a better future for us,Aryan,our families,friends and people around..



Need all your love n blessings guys..#newbeginnings



thank you @basanthjain for arranging a ring in d middle of d night.. pic.twitter.com/FYAVQuZFjQ