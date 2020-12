ટ્વીટરમાં અનુરાગ કશ્યપ અને અનિલ કપુર આમને સામને, જાણો કેમ?

અભિનેતા અનિલ કપુર અને અનુરાગ કશ્યપ ટ્વીટરમાં એકબીજાની સામે આવ્યા છે. બંને એકબીજાને બેક-ટુ-બેક ટ્વીટ કરી રહ્યા છે. ફિલ્મોની કમાણીથી લઈને પર્સનલ એટેક પણ ખૂબ થયા છે.

Nice to see some deserving people get international recognition. Waise, aapka Oscar kidhar hain? No? Achha... nomination? 😜 https://t.co/P2ZuiPOUWP — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

આ બધાની શરૂઆત થઈ અનિલ કપુરની એક ટ્વીટથી જેમાં તેમણે લખ્યું કે, મે પહેલા પણ કીધેલુ અને ફરી કહીશ કારણ કે તે લાયક છે. દિલ્હી ક્રાઈમ ટીમને અભિનંદન. સારુ લાગ્યુ કે અમને લોકોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ મળી રહી છે.

Says the k-k-k-ing of hand-me-down films. Weren’t you the second choice for this film also? https://t.co/7pfdatvIGr — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

આની સામે અનુરાગ કશ્યપે ટ્વીટ કર્યું કે, જે લોકો લાયક છે તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખાણ મળશે. તમારુ ઓસ્કાર ક્યા છે? અચ્છા...નોમિનેશન?

Sir, you don’t talk about hair. Aapko toh apne baal ke dum pe roles milte hain. #BaalBaalBaloo #TheJungleLife https://t.co/b4H5CtqFYi — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

આ પછી અનિલ કપુરે રિપ્યાઈ આપતા સ્લડૉગ મિલિયનેરની એક તસવીર શૅર કરીને લખ્યું કે, તમે ઓસ્કારની નજીક આવ્યા અને ટીવીમાં સ્લમડોગ મિલિયનેર જીત્યા. #તુમસે ન હો પાયેગા.

Sir har 40 saal purani gaadi ko vintage nahi kehte. Kuch ko khatara bhi kehte hain. #retirementcalling https://t.co/qzzX0v4lOZ pic.twitter.com/yS0cdX1yod — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

આ સામે અનુરાગે કહ્યું કે, ફિલ્મોમાં બીજી પસંદ તરીકે કિંગ ગણાય છે. શું તમે આ ફિલ્મ માટે બીજી પસંદગી નહોતા?

અનિલ કપુરે તરત રિપ્લાય આપ્યો કે, હુ બીજી પસંદગી હોઉ કે પહેલી, કામ કામ છે. તારી જેમ કામ શોધવા સમયે વાળ તો નથી ખેચવા પડતા.

અનુરાગે મસ્તીમાં રિપ્લાય આપ્યો કે, સર તમે વાળ માટે કઈ ન બોલો. તમને તમારા વાળના દમે જ તો રોલ મળે છે.#બાલબાલબાલો #ધજંગલલાઈફ.

Agar gaadi Race 3 ki ho toh it’s better that it stays in the garage only. #havemercy https://t.co/6dJQB0wD4d — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 6, 2020

અભિનેતાએ રિટ્વીટ કર્યું કે, બેટા, તારે મારા જેવી કારકિર્દી બનાવવા માટે ગંભીર કૌશલ્યની જરૂર છે. આમ જ 40 વર્ષથી મારુ ગાડુ નથી ચાલતું. આ સામે અનુરાગે લખ્યું કે, સર 40 વર્ષ જુની ગાડીને વિન્ટેજ કહેવાય નહીં. અમૂક તો ખટારા પણ હોય છે. #રિટાયરમેન્ટ કૉલિંગ.

અનિલ કપુરે સામે લખ્યું કે, મારી કાર 40 વર્ષ ચાલી પણ તારી તો ગરાજની બહાર પણ નીકળી નથી. આ સામે અનુરાગે કહ્યું કે, જો કાર ‘રેસ 3’ની હોય તો ગરાજમાં રહે એ જ સારુ છે.

અભિનેતાએ લખ્યું કે, ક્યારેય ભૂલવું નહીં. બૉમ્બે વેલવેટે બૉક્સ ઓફિસમાં 43 કરોડની કમાણી કરી અને રેસ-3એ 300 કરોડની કમાણી કરી હતી.

છેલ્લે અનુરાગે એક ફોટો શૅર કર્યો જેમાં અનિલ કપુર, જેકી શ્રોફ અને વિધુ વિનોદ ચોપડા હતા અને લખ્યું કે, ઠીક છે સર, ગુડ બાય, રડતા નહીં.

The only reason why I’m crying is because I agreed to do this film with you. But don’t worry, I’m going to have the last laugh. #gameon https://t.co/aikOJvjkRE — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 6, 2020

વિવાદ ઠંડો પડ્યો નહીં. અનિલે કહ્યું કે, મારા રડવાનુ કારણ ફક્ત એક જ છે તે હુ ફિલ્મને તમારી સાથે કરવા માટે સંમત છુ પણ ચિંતા ન કરો, હુ છેલ્લી વાર હસી રહ્યો છું.