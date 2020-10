કમલેશ મોતાની એક્ઝિટ અંગે સોશ્યલ મીડિયા પર સ્મૃતિ ઇરાની સહિત કલાકારોએ વ્યક્ત કર્યો શોક

ભારતીય વિદ્યા ભવન્સનાં કમલેશ મોતાની દુનિયાના રંગમંચ પરથી અણધારી વિદાય લોકો માટે બહુ જ આઘાતજનક રહી. દિવસ દરમિયાન વિવિધ કલાકારોએ તેમને આગવી રીતે યાદ કર્યા, તેમની સાથેની ક્ષણો વહેંચી તથા પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.

અભિનેત્રી તરીકે કારકિર્દી શરૂ કરનાર અને બાદમાં રાજકારણમાં ઝંપલાવનાર સ્મૃતિ ઇરાનીએ પણ કમલેશ મોતાને યાદ કર્યા હતા અને ગુજરાતીમાં કંઇ આ પ્રકારે ટ્વિટ કર્યું હતું.

‘Muktidham’ which he describes as only he could.



I’m to grieve but I’m angry that he left before I could even say ‘Malo fari thi’. I can almost hear him say ‘Chal Chhod Aavi Ja Stage Par’; till I see you again Kamleshbhai.. Bija Stage Upar. My condolences to his loved ones. 2/2 pic.twitter.com/7cyRmNTd5k