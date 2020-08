રસોડે મેં કૌન થા?: રાશી વહુ, કોકિલા, ચણા અને પ્રેશર કૂકરની કથા થઇ વાઇરલ

ભારતીય ટીવી સીરિયલના ઈન્ટરનેટ મીમ્સ લોકો માટે મનોરંજનનું મહત્વનું સાધન બની ગયું છે. કોઈ ફિલ્મી ડાયલૉગ હોય કે પછી કોઈ તસવીર, લોકો એના મજેદાર મીમ્સ બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ કરતા હોય છે. આ સમય દરમિયાન સાસુ-વહુના ડાયલોગ અને વિવિધ પ્રકારના સંવાદોને મીમ્સમાં બતાડીને એને પરિસ્થિતીઓ સાથે જોડાયેલી છે. તાજેતરમાં જ એક લોકપ્રિય ટીવી શૉ 'સાથ નિભાના સાથિયા'ની સાસુ-વહુની વાતચીતનો એક મ્યુઝિક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. એક યુવાન સંગીત નિર્માતાએ ડાયલૉગને ઑટોટ્યૂન કરીને ક્રિએટીવ હાર્મોનિયમ બીટ્સથી જોડી દીધો છે.

આ ડાયલૉગને એક રૅપ ગીતમાં રૂપાંતર કરવામાં આવ્યું છે. ઔરંગાબાદના એક ગાયક-નિર્માતા યશરાજ મુહાતેએ હાલમાં જ સ્ટાર પ્લસની ફૅમસ સીરિયલ સાથ નિભાના સાથિયાના એક નાના સીનને એક મજેદાર સંગીત વીડિયોમાં બદલી લીધું છે.

આ વીડિયો ક્લિપમાં શૉના પ્રખ્યાત પાત્ર કોકિલા બેન તેની પુત્રવધૂ રાશિ અને ગોપીને વઢતી દેખાઈ રહી છે, જેમણે થોડી ભૂલ કરી હતી.

વીડિયોમાં કોકિલા બેન તેની બન્ને પુત્રવધૂઓ પર ચીસો પાડી રહી છે કારણકે તેની સાડી પર ભૂલથી જ્યૂસ પડી જાય છે અને તેને ન્હાવા જવું પડે છે. તે સમય દરમિયાન ગોપીએ કૂકરની અંદર થોડા ચણા નાખ્યા અને એને ગેસ પર મૂકી દીધા અને ગોપી વહુ સાસુ કોકિલાબેન પાસે જતી રહે છે. તેટલામાં ગોપીની ગેરહાજરીમાં, રસોડામાં જઈને રાશિએ કૂકર ખાલી કરી દીધું અને ખાલી કૂકરને ગેસ પર ચઢાવી દીધું.

જુઓ લોકોની પ્રતિક્રિયા

Not Gopi Bahu. Rashi ben is the new queen of disaster!https://t.co/L6w7JRGFAs — StoryPick (@StoryPicker) August 24, 2020

these kokilaben and Rashi ben memes are ruining my life. stop tagging and mentioning me. please heLP. pic.twitter.com/qSWmLrrwqi — rashi ♡ (@rashisanghal) August 24, 2020

Contact ☎ +91-9958948829 to know more.#MemeMarketing #Kokilaben #Rashi #Memes #Trending pic.twitter.com/u88lRhASAt — Invincible Web (@invincibleweb_s) August 24, 2020

આ પહેલી સીરિયલ નથી કે જે આ અઠવાડિયે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. અગાઉ બંગાળી સિરિયલ કૃષ્ણકોલીનો એક સીન વાયરલ થયો હતો