આ દિવસે તારક મહેતા શૉ પૂરા કરશે 3000 એપિસોડ, ફૅન્સે કરી આ વિનંતી

નાના પડદાનો સૌથી પ્રખ્યાત અને કૉમેડી શૉ 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) શૉ દર્શકોનો 12 વર્ષથી મનોરંજન કરતો આવ્યો છે. આ શૉના દરેક પાત્રોએ પોતાના ફૅન્સના દિલમાં એક જગ્યા બનાવી લીધી છે. આ શૉની ખાસ વાત એ છે કે શૉના બધા કલાકારોની એક અલગ ફૅન ફૉલોઈંગ છે. શૉમાં જેઠાલાલ અને દયાબેનના પાત્રએ ફૅન્સના દિલમાં એક અલગ છાપ છોડી છે. શૉના ફૅન્સ ઘણા સમયથી શૉની લીડ એક્ટ્રેસ દિશા વાકાણીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. દયાબેને દોઢ વર્ષ પહેલા જ મેટરનિટી લીવ લીધી હતી, ત્યારબાદ તેણે વાપસી કરી નથી.

જોકે તારક મહેતા શૉ છેલ્લા 12 વર્ષથી લોકોનું મનોરંજન કરતો આવ્યો છે, થોડા સમય પહેલા જ આ સીરિયલે તેરમાં વર્ષમાં એન્ટ્રી મારી છે. આ સાથે જ આ શૉ ટૂંક સમયમાં 3000 એપિસોડ પૂરા કરવાનો છે. શૉના નિર્માતા અસિતકુમાર મોદીએ આ અંગે માહિતી આપી છે. આ સારા સમાચાર આવતાની સાથે જ બધા ચાહકો તેમની પાસેથી દયા બેનને પાછો લાવવાની ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે.

🙏🏻Dear and respected All our lovely family of viewers, We are completing 3000 episode on 24th sept 2020🎉🎊

રવિવારે, શૉના નિર્માતા અસિતકુમાર મોદીએ ટ્વિટર દ્વારા ફૅન્સને 3000 એપિસોડ પૂરા થવાની જાણકારી આપી હતી અને સાથે લખ્યું હતું, પ્રિય અને આદરણીય દર્શકો, અમે 24 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ 3000 એપિસોડ પૂરા કરી રહ્યા છે.

Sir, Jisko Dil Se Pasand Karne Lage The Wahi Kuchh Log Ab @TMKOC_NTF Chhorne Lage Hai. Sir, In sab Ko Chhorna Hi Tha To Ye Log TMKOC Ke Shuruat Ke 1 ya 2 Saal Ke Baad Kyo Nahi Chhore, Jo Ab Itne Saalo Ke Baad Jo Sab Ke Dil Me Baith Gaye The, To Ab Kyo Chhor Rahe Hai.

અસિતકુમાર મોદીનું ટ્વિટ સામે આવતા જ સતત બધા ફૅન્સ દયાબેન ઉર્ફે દિશા વાકાણીને શૉમાં પાછા જોવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. એક યૂઝરે લખ્યું, તમને અને તમારી તારક મહેતા શૉની ટીમને 3000 એપિસોડ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને હાર્દિક શુભેચ્છા. સર, પણ તમને એક વિનંતી છે. સર પ્લીઝ, કૃપા કરીને દયા ભાભી અને જૂના સોઢી પાજીને શૉમાં લાવો.

But nowadays peoples are not watching your serial because of some Changes and favourite character Disha Vakani ( Daya ) is not on serial. And you changes Sodhi and Sonu